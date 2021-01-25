Чому важливо легалізувати канабіс: пояснення МОЗ

25 січня 2021 , 15:51
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У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що легалізація медичного канабісу в Україні є важливим питанням. Особливо, якщо говорити про тяжкохворих пацієнтів.

Джерело РБК-Україна

Чому потрібна легалізація медичного канабісу

Зокрема, головний санлікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що медичний канабіс є необхідністю для важкохворих пацієнтів.

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Віктор Ляшко
“Як лікар, переконаний, що варто говорити та пояснювати про медичний канабіс. Легалізації канабісу в медичних цілях – це у першу чергу, про розв'язання питання зменшення болю для важкохворих”.

Віктор Ляшко наголосив, що це не політичне питання, а терапевтичне застосування канабісу підтверджене вченими для важкохворих пацієнтів.

Для яких пацієнтів важлива легалізація канабісу:

  • онкохворих;
  • паліативних хворих;
  • дітей з епілепсією;
  • пацієнтів із депресією та тривожними станами;
  • військових з посттравматичним синдромом,
  • людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона,
  • розсіяним склерозом та псоріазом.

Коротко про ймовірну легалізацію канабісу в Україні

  • Марихуану частково легалізували у 30 країнах світу, ще в 14 – її використовують у медицині.
  • Натомість в Україні медичний канабіс вважають небезпечним наркотиком.
  • Наразі в Україні активно обговорюють доцільність легалізації медичного канабісу.
  • У Верховній Раді навіть створили робочу групу для розробки законопроєкту про дозвіл препарату.