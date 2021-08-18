Чому важливо вакцинуватись, якщо ризик захворіти на COVID-19 все ще є: пояснення

Вакцинація проти COVID-19 запобігає тяжкому перебігу недугу. Усі вакцини, які активно застосовують для вакцинації наразі, мають високу ефективність. Водночас навіть щеплені люди можуть інфікуватися та заражати інших.

Щоб протидіяти новим штамам

Експерт ВООЗ Катерин О'Браєн пояснив, що попри ймовірність інфікування, вакцинуватись таки потрібно. Це зокрема, важливо для протидії стрімкому поширенню штаму "Дельта".

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Експертка ВООЗ Катерин О'Браєн пояснює, що вакцинуватись потрібно, адже у разі зараження у вакцинованих значно менше вірусне навантаження, а також значно легше протікає хвороба.

Перебіг хвороби буде легшим

Ті випадки, коли людина інфікується після повного курсу вакцинації все ж виключення, а також в організмах цих людей набагато менше вірусне навантаження – кількість вірусів в носі і горлі, тому і інші при зараженні від нього отримують набагато меншу "дозу" інфекції.

Чим менше вірусів у вас в носоглотці, тим менше ймовірність, що ви заразите інших,

– наголосили експерти.

Водночас експертка каже, що інфікування після вакцинації можливе, але трапляється рідко. Переважно причиною інфікувань є недотримання карантинних заходів.

Люди зі слабким імунітетом мають вищі ризики

А ось в літніх людей та осіб зі слабким імунітетом – ризики вищі, – йдеться у повідомленні.

Темпи вакцинації в Україні

Станом на 18 серпня щеплено 4 793 100 громадян країни – першу дозу препарату отримали – 4 793 098 людей.

Повністю імунізовані, тобто вакциновані двома дозами – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Також важливий момент, що у разі зараження вакциновані поширюють вірус протягом більш короткого часу, ніж інші інфіковані. А це значно впливає на темпи поширення інфекції загалом.

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