Вчений закликав направити в китайський Ухань вірусологів, епідеміологів та інших фахівців, щоб отримати дані щодо походження коронавірусу.

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Природа говорить нам про те, що станеться: буде COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19,

– заявив Хотез.

Вчений вважає, що необхідно надавити на владу Китаю, щоб фахівці отримали доступ до тварин, людей, зразкам і лабораторіям.

Раніше США та Велика Британія закликали ВООЗ повернутися в Китай для пошуку джерела коронавірусу.

Версії походження коронавірусу

Джерело: ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я 30 березня оприлюднили результати розслідування щодо походження коронавірусу. SARS-CoV-2, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Однак, джерела коронавірусу так і не знайшли!

4 можливих сценарії передачі коронавірусу людині: