Чому важливо визначити джерело коронавірусу: вчені назвали причину

Вчений і експерт по коронавірусу та інфекційних захворювань в США Пітер Хотез заявив, що необхідно виявити причини появи коронавірусу, інакше людство чекає COVID-26 і COVID-32.
Вчений закликав направити в китайський Ухань вірусологів, епідеміологів та інших фахівців, щоб отримати дані щодо походження коронавірусу.
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Природа говорить нам про те, що станеться: буде COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19,
– заявив Хотез.
Вчений вважає, що необхідно надавити на владу Китаю, щоб фахівці отримали доступ до тварин, людей, зразкам і лабораторіям.
Раніше США та Велика Британія закликали ВООЗ повернутися в Китай для пошуку джерела коронавірусу.
Версії походження коронавірусу
Джерело: ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я 30 березня оприлюднили результати розслідування щодо походження коронавірусу. SARS-CoV-2, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку.Однак, джерела коронавірусу так і не знайшли!
4 можливих сценарії передачі коронавірусу людині:
- "Ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
- Зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".
- З низькою ймовірністю, розглядають версію зараження через харчові продукти.
- Витік з лабораторії вважають "вкрай малоймовірним".