На Конгресі Європейського товариства кардіологів у Парижі 29 серпня оголосили результати дослідження, які одночасно опублікували в Медичному журналі Нової Англії щодо відсутності шкідливого впливу замінників солі на стан здоров'я людей.

До теми Неочікувано: напій, який допоможе знизити ризик інсульту

Чому замінники солі є корисними

Високий рівень споживання натрію та низький рівень споживання калію широко поширені, і обидва вони пов'язані з високим кров'яним тиском та більшим ризиком інсульту, серцевих захворювань та передчасної смерті.

Використання замінника солі, де частина хлориду натрію замінюється хлоридом калію, розв'язує обидві проблеми.

Попередньо вчені уже встановили, що замінники солі знижують артеріальний тиск, але їх вплив на хвороби серця, інсульт та смерть досі був невивченим.

Провідний дослідник, професор Брюс Ніл з Інституту глобального здоров'я Джорджа заявив, що масштаб користі замінників солі, встановлений у дослідженні, може запобігти мільйонам смертей.

Майже кожен у світі їсть більше солі, ніж слід. Якщо замінники солі будуть на полицях супермаркету, це значно допоможе покращити здоров'я населення,

– сказав він.

Окрім того, що дослідження демонструє явну користь замінників солі для здоров'я, воно також усуває занепокоєння щодо можливих ризиків.

Ми не побачили жодних ознак будь-якої шкоди від додавання калію в замінник солі. Безумовно, пацієнти з серйозними захворюваннями нирок не повинні використовувати замінники солі, але вони також повинні триматися подалі від звичайної солі,

– додав професор Ніл.

Деталі дослідження

Робота охоплює 21 тисячу людей, які перенесли інсульт або мали погано контрольований артеріальний тиск з 600 сіл у сільських районах 5 провінцій Китаю у період з квітня 2014 року по січень 2015 року.

Учасників забезпечили замінниками солі, щоб ті використовувати їх для приготування їжі та консервування — близько 20 г на людину на день.

Спостереження тривало майже 5 років, понад 3 тисячі людей перенесли інсульт.

Результати експерименту: серед тих, хто використовує замінник солі, ризик інсульту знизився на 14%,

загальна кількість серцево-судинних захворювань (зокрема, інсульти та інфаркти) – на 13%,

а передчасна смерть – на 12%.

Дослідники Інституту Джорджа закликали до таких дій: