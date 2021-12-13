Лупа не виникає через погану гігієну, але ситуація може погіршитися, якщо рідко мити голову. Найчастіше лупа з'являється у підлітків та у чоловіків. Хвороба Паркінсона та інші захворювання, що вражають нервову систему, також підвищують ризик появи лупи.

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Чому виникає лупа

Найчастіші причини лупи:

подразнена, жирна шкіра;

суха шкіра;

грибок, який харчується шкірним салом, вони живуть на шкірі у 90% людей і ніяк не проявляють себе. Але іноді пригнічують імунну відповідь організму, що дозволяє їм розмножуватися і зрештою викликають захворювання шкіри ;

чутливість до засобів для догляду за волоссям;

інші шкірні захворювання, наприклад псоріаз та екзема.

Щоб діагностувати лупу, лікаря, дерматолога або терапевта достатньо оглянути голову. До лікаря варто йти, якщо людина помітив у себе лупу. Спеціальність скаже, у чому причина, та підбере лікування.

Як вилікувати лупу

Щоб полегшити симптоми лупи, зазвичай використовують шампуні. Лікар скаже, який краще вибрати: