Лупа не виникає через погану гігієну, але ситуація може погіршитися, якщо рідко мити голову. Найчастіше лупа з'являється у підлітків та у чоловіків. Хвороба Паркінсона та інші захворювання, що вражають нервову систему, також підвищують ризик появи лупи.

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Чому виникає лупа

Найчастіші причини лупи:

  • подразнена, жирна шкіра;
  • суха шкіра;
  • грибок, який харчується шкірним салом, вони живуть на шкірі у 90% людей і ніяк не проявляють себе. Але іноді пригнічують імунну відповідь організму, що дозволяє їм розмножуватися і зрештою викликають захворювання шкіри ;
  • чутливість до засобів для догляду за волоссям;
  • інші шкірні захворювання, наприклад псоріаз та екзема.

Щоб діагностувати лупу, лікаря, дерматолога або терапевта достатньо оглянути голову. До лікаря варто йти, якщо людина помітив у себе лупу. Спеціальність скаже, у чому причина, та підбере лікування.

Як вилікувати лупу

Щоб полегшити симптоми лупи, зазвичай використовують шампуні. Лікар скаже, який краще вибрати:

  • з пірітіоном цинку – антибактеріальна та протигрибкова речовина;
  • на основі дьогтю – дьоготь уповільнює швидкість відмирання та відшаровування клітин шкіри голови;
  • з саліциловою кислотою – усуває лущення шкіри голови;
  • із сульфідом селену – містить протигрибковий засіб;
  • з кетоконазолом – призначений для знищення грибків, які спричиняють лупу;
  • з флуоцинолоном – містять кортикостероїд, який допомагає впоратися зі свербінням, лущенням і подразненням.