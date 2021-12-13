Чому виникає лупа та як її лікувати

Лупа – це стан, при якому шкіра голови лущиться та червоніє, це один із симптомів себорейного дерматиту, при ньому шкіра лущиться та червоніє. Лупою не можна заразитися від іншої людини.

Лупа не виникає через погану гігієну, але ситуація може погіршитися, якщо рідко мити голову. Найчастіше лупа з'являється у підлітків та у чоловіків. Хвороба Паркінсона та інші захворювання, що вражають нервову систему, також підвищують ризик появи лупи.

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Чому виникає лупа

Найчастіші причини лупи:

подразнена, жирна шкіра;

суха шкіра;

грибок, який харчується шкірним салом, вони живуть на шкірі у 90% людей і ніяк не проявляють себе. Але іноді пригнічують імунну відповідь організму, що дозволяє їм розмножуватися і зрештою викликають захворювання шкіри ;

чутливість до засобів для догляду за волоссям;

інші шкірні захворювання, наприклад псоріаз та екзема.

Щоб діагностувати лупу, лікаря, дерматолога або терапевта достатньо оглянути голову. До лікаря варто йти, якщо людина помітив у себе лупу. Спеціальність скаже, у чому причина, та підбере лікування.

Як вилікувати лупу

Щоб полегшити симптоми лупи, зазвичай використовують шампуні. Лікар скаже, який краще вибрати: