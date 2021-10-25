Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – це стан, при якому шлункова кислота постійно повертається в глотку через стравохід. Зазвичай це відбувається через те, що м'язове кільце внизу стравоходу, або нижній сфінктер стравоходу, слабшає. Для ГЕРХ характерні печія і неприємний присмак у роті.
Читайте також: Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити
Цей стан також називають рефлюкс-езофагітом, пептичним езофагітом і рефлюксною хворобою. У Міжнародній класифікації хвороб ГЕРХ внесена, як гастроезофагеальний рефлюкс. Захворювання широко поширене: на 2017 рік ГЕРХ виявили у 1,03 мільярда людей у всьому світі.
Симптоми ГЕРХ
- печія – неприємне відчуття печіння в грудях, яке часто виникає після їжі;
- кислотний рефлюкс – коли шлункова кислота повертається вгору по стравоходу і викликає неприємний кислий смак;
- езофагіт – запалення стравоходу;
- неприємний запах з рота;
- здуття живота і відрижка;
- нудота;
- кашель і гикавка;
- біль при ковтанні або утруднення ковтання.
Зазвичай ГЕРХ безпечний, але може заважати займатися повсякденними справами, порушувати сон і знижувати якість життя. Іноді хвороба викликає ускладнення – виразку, звуження або передракові зміни стравоходу.
Лікування ГЕРХ
- їсти менше, але частіше, відмовитися від продуктів і напоїв, які викликають симптоми, піднімати узголів'я ліжка і підтримувати здорову вагу;
- приймати безрецептурні ліки, наприклад, антациди;
- сильніші ліки – інгібітори протонної помпи та антагоністи Н2-рецепторів.
Якщо зміни способу життя і ліки не допомагають, печія турбує понад 3 тижні або є інші симптоми, наприклад застрягання їжі в горлі, слабкість або втрата ваги без причини – потрібно звернутися до гастроентеролога. Він призначить інші препарати та виключить серйозніші причини симптомів. Іноді, щоб полегшити стан, проводять операцію на шлунку.