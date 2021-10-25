Чому виникає печія і коли варто звернутися до лікаря

Кислотний рефлюкс і печія – це нормально. Але, якщо це трапляється частіше двох разів на тиждень протягом 10 днів, людина постійно приймає ліки проти печії та антациди, але симптоми повертаються, то, можливо, це гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – це стан, при якому шлункова кислота постійно повертається в глотку через стравохід. Зазвичай це відбувається через те, що м'язове кільце внизу стравоходу, або нижній сфінктер стравоходу, слабшає. Для ГЕРХ характерні печія і неприємний присмак у роті.

Читайте також: Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Цей стан також називають рефлюкс-езофагітом, пептичним езофагітом і рефлюксною хворобою. У Міжнародній класифікації хвороб ГЕРХ внесена, як гастроезофагеальний рефлюкс. Захворювання широко поширене: на 2017 рік ГЕРХ виявили у 1,03 мільярда людей у всьому світі.

Симптоми ГЕРХ

печія – неприємне відчуття печіння в грудях, яке часто виникає після їжі;

кислотний рефлюкс – коли шлункова кислота повертається вгору по стравоходу і викликає неприємний кислий смак;

езофагіт – запалення стравоходу;

неприємний запах з рота;

здуття живота і відрижка;

нудота;

кашель і гикавка;

біль при ковтанні або утруднення ковтання.

Зазвичай ГЕРХ безпечний, але може заважати займатися повсякденними справами, порушувати сон і знижувати якість життя. Іноді хвороба викликає ускладнення – виразку, звуження або передракові зміни стравоходу.

Лікування ГЕРХ

їсти менше, але частіше, відмовитися від продуктів і напоїв, які викликають симптоми, піднімати узголів'я ліжка і підтримувати здорову вагу;

приймати безрецептурні ліки, наприклад, антациди;

сильніші ліки – інгібітори протонної помпи та антагоністи Н2-рецепторів.

Якщо зміни способу життя і ліки не допомагають, печія турбує понад 3 тижні або є інші симптоми, наприклад застрягання їжі в горлі, слабкість або втрата ваги без причини – потрібно звернутися до гастроентеролога. Він призначить інші препарати та виключить серйозніші причини симптомів. Іноді, щоб полегшити стан, проводять операцію на шлунку.