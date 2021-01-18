Чому виникає синдром подразненого кишківника: науковці знайшли причину
Вчені виявили, що при синдромі подразненого кишківника (СПК) у людей можна виявити алергічну реакцію на їжу, але її не можна діагностувати звичайними методами.
У новому дослідженні вчені провели експерименти на мишах і за участю людей, пише Nature.
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Нове дослідження
У мишей викликали кишкову інфекцію, яка часто передує СПК. Паралельно з цим їх годували яєчним білком. Автори дослідження припускали, що у відповідь у тварин може розвинутися алергія на цю речовину. Вчені виявили, що у мишей розвинулася підвищена чутливість до яєчного білка тільки в кишківнику.
У відповідь на введення алергену клітини в кишківнику виробляли гістамін, що призводило до появи ознак СПК. Водночас звичайні аналізи алергії не виявляли. Примітно, що у здорових мишей нічого подібного не спостерігалося.
Алергія та синдром подразненого кишківника
Далі автори провели алерготести на чотири харчових алергени 12 добровольцям з СПК – вони всі виявилися негативними. Коли учасникам дослідження вводили ці алергени ректально, у них з'являлися симптоми подразнення кишківника. У контрольній групі були 12 осіб без СПК, у яких також були негативними тести на алергію.
При введенні алергену легкі симптоми хвороби з'явилися у двох з них, у 10 не було ніякої реакції. Вчені припускають, що у здорових людей також може бути легка непереносимість деяких продуктів, яка не проявляється клінічно. Вчені вже почали нове дослідження для підтвердження своїх даних, в якому бере участь більша кількість людей. Вони сподіваються, що їхня робота приведе до появи ефективних ліків проти СПК. Це може бути препарат, який діє на гладкі клітини кишківника.
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