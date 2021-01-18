Вчені виявили, що при синдромі подразненого кишківника (СПК) у людей можна виявити алергічну реакцію на їжу, але її не можна діагностувати звичайними методами.

У новому дослідженні вчені провели експерименти на мишах і за участю людей, пише Nature.

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Нове дослідження

У мишей викликали кишкову інфекцію, яка часто передує СПК. Паралельно з цим їх годували яєчним білком. Автори дослідження припускали, що у відповідь у тварин може розвинутися алергія на цю речовину. Вчені виявили, що у мишей розвинулася підвищена чутливість до яєчного білка тільки в кишківнику.

Синдром подразненого кишківника – що це? Синдром подразненого кишківника супроводжується болем у животі, спазмами, метеоризмом і порушенням дефекації – проносом або запором. Від СРК страждає не менше 10% населення планети. Це захворювання вважається функціональним розладом, тому що при ньому зазвичай не знаходять ніяких специфічних змін в кишківнику. Раніше цю хворобу називали неврозом кишківника. Це підкреслювала панівна думка про те, що головна причина хвороби – в нервових і психічних механізмах.

У відповідь на введення алергену клітини в кишківнику виробляли гістамін, що призводило до появи ознак СПК. Водночас звичайні аналізи алергії не виявляли. Примітно, що у здорових мишей нічого подібного не спостерігалося.

Алергія та синдром подразненого кишківника

Далі автори провели алерготести на чотири харчових алергени 12 добровольцям з СПК – вони всі виявилися негативними. Коли учасникам дослідження вводили ці алергени ректально, у них з'являлися симптоми подразнення кишківника. У контрольній групі були 12 осіб без СПК, у яких також були негативними тести на алергію.

При введенні алергену легкі симптоми хвороби з'явилися у двох з них, у 10 не було ніякої реакції. Вчені припускають, що у здорових людей також може бути легка непереносимість деяких продуктів, яка не проявляється клінічно. Вчені вже почали нове дослідження для підтвердження своїх даних, в якому бере участь більша кількість людей. Вони сподіваються, що їхня робота приведе до появи ефективних ліків проти СПК. Це може бути препарат, який діє на гладкі клітини кишківника.