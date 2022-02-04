Види тремору

Залежно від симптомів та причин медики виділяють різні види цього стану.

Есенціальний. Це найбільш поширений різновид тремтіння рук, який вважається окремим захворюванням. Есенціальний тремор діагностують більш ніж у 5% пацієнтів віком від 65 років. Характеризується великим або дрібним тремтінням обох рук як у русі, так і при збереженні певної пози. Іноді супроводжується тремтінням голови та інших частин тіла.

Читайте також: Що таке синдром самозванця

Паркінсонічний. Типовий симптом – тремор спокою з частотою 3 – 6 Гц, який частіше виникає при повному розслабленні м'язів. Додатково можуть тремтіти губи, підборіддя, ноги. Цей вид тремору нерідко розвивається на початкових стадіях хвороби Паркінсона приблизно у половини пацієнтів, у міру прогресування захворювання він з'являється у 85% людей.

Дистонічний. Такий вид тремору розвивається при дистонії – складному синдромі, що супроводжується різними руховими порушеннями. Як правило, вони виражаються в неритмічних, повільних, обертальних рухах у різних частинах тіла, через які людина може мимоволі приймати химерні пози. Це захворювання може бути генетично обумовленим.

Тремор при патології судин головного мозку. Виникає внаслідок порушення кровообігу у мозку, найчастіше через інсульт. Цей стан не має чітких симптомів і залежить від ступеня та області ураження мозку.

Безпечний тремор

Якщо ви з ранку помітили у себе тремор, це ще не привід бігти до лікаря, так званий фізіологічний тремор може статися у кожного. Зазвичай це тремтіння рук з низькою амплітудою, яке з боку можна не помітити, і найчастіше проявляється при виконанні тонких та точних рухів.

Коли йти до лікаря

Оскільки тремор можуть викликати різні стани, у тому числі безпечні, іноді досить складно самостійно визначити, чи тимчасовий цей стан або симптом захворювання. Однак є кілька чітких ознак, які відокремлюють патологічне тремтіння рук від норми: