Чому виникає тремор та що з ним робити

Майже кожен із нас хоча б раз зіштовхувався з тремором – мимовільним тремтінням у руках, – особливо після тривалого стресу чи веселої вечірки напередодні. Проте тремтіння далеко не завжди нешкідливе.

Види тремору

Залежно від симптомів та причин медики виділяють різні види цього стану.

Есенціальний. Це найбільш поширений різновид тремтіння рук, який вважається окремим захворюванням. Есенціальний тремор діагностують більш ніж у 5% пацієнтів віком від 65 років. Характеризується великим або дрібним тремтінням обох рук як у русі, так і при збереженні певної пози. Іноді супроводжується тремтінням голови та інших частин тіла.

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Паркінсонічний. Типовий симптом – тремор спокою з частотою 3 – 6 Гц, який частіше виникає при повному розслабленні м'язів. Додатково можуть тремтіти губи, підборіддя, ноги. Цей вид тремору нерідко розвивається на початкових стадіях хвороби Паркінсона приблизно у половини пацієнтів, у міру прогресування захворювання він з'являється у 85% людей.

Дистонічний. Такий вид тремору розвивається при дистонії – складному синдромі, що супроводжується різними руховими порушеннями. Як правило, вони виражаються в неритмічних, повільних, обертальних рухах у різних частинах тіла, через які людина може мимоволі приймати химерні пози. Це захворювання може бути генетично обумовленим.

Тремор при патології судин головного мозку. Виникає внаслідок порушення кровообігу у мозку, найчастіше через інсульт. Цей стан не має чітких симптомів і залежить від ступеня та області ураження мозку.

Безпечний тремор

Якщо ви з ранку помітили у себе тремор, це ще не привід бігти до лікаря, так званий фізіологічний тремор може статися у кожного. Зазвичай це тремтіння рук з низькою амплітудою, яке з боку можна не помітити, і найчастіше проявляється при виконанні тонких та точних рухів.

Коли йти до лікаря

Оскільки тремор можуть викликати різні стани, у тому числі безпечні, іноді досить складно самостійно визначити, чи тимчасовий цей стан або симптом захворювання. Однак є кілька чітких ознак, які відокремлюють патологічне тремтіння рук від норми: