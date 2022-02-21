Чому виникає заїкання та як його лікувати

Заїкання – поширена мовна проблема: в середньому заїкається 1 дитина молодшого віку з 12, порушення частіше зустрічається у хлопчиків.

Заїкання було вперше задокументовано ще в Стародавньому Китаї, Греції та Римі. Але ніхто насправді не мав жодного уявлення, чому воно виникає, доки сучасна генетична наука та зображення мозку не почали давати підказки.

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Зазвичай заїкання починається у віці від двох до шести років і може зберігатися у дорослому житті. Воно відрізняється за рівнем важкості: наприклад, у деяких людей із заїканням бувають періоди, коли вони говорять вільно.

Чому виникає заїкання

Виділяють два основних типи заїкання: яке виникло у процесі розвитку та набуте. Найчастіше зустрічається перший тип. Він виникає у ранньому дитинстві, коли мова та мовні навички швидко розвиваються. Набуте заїкання буває у дітей старшого віку та дорослих після травми голови, інсульту або прогресуючого неврологічного захворювання. Також заїкання може з'явитися після прийому деяких ліків, психологічної чи емоційної травми.

Також дослідники виявили гени, які тісно пов’язані із заїканням понад десять років тому. Дослідження МРТ мозку дорослих і дітей 3 – 5 років. Приблизно в цьому віці багато дітей починають заїкатися, і приблизно 80% переростають його.

Сканування мозку показують незначні відмінності в ньому у маленьких дітей, які продовжують заїкатися, у порівнянні з тими, хто одужав, і тими, хто ніколи не заїкався.

Лікування заїкання

Лікування заїкання у дітей дошкільного віку часто буває успішним, тому важливо якнайшвидше звернутися з проблемою до педіатра.

Основою лікування є логопедія. Але ліки, які зараз тестуються, можуть бути схвалені проти цього захворювання в найближчі кілька років, спочатку для дорослих, а потім і для дітей