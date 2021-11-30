Чому виникають грижі, як їх розпізнати та лікувати

Грижа – це випинання частини внутрішнього органу під шкіру через м'язи, до яких вона прилягає. Зазвичай вона виникає в області паху, живота, біля стегон чи грудей.

Чому виникають грижі

Пахові та стегнові грижі виникають через слабкість м'язів, яка буває з народження або з'являється з віком у ділянці живота та паху. Надмірне навантаження може бути викликане фізичними навантаженнями, ожирінням та вагітністю.

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У дорослих пупкова грижа виникає через перенапруження м'язів у черевній порожнині – надмірної ваги, тривалого сильного кашлю або після пологів. У дітей грижа з'являється через слабку м'язову тканину.

Грижа стравохідного отвору діафрагми, можливо, виникає через ослаблення діафрагми з віком або при тиску на живіт.

Симптоми грижі

При пупковій і пахвинній грижах виникає гуля або опуклість, яку видно, коли людина стоїть або сидить. Вона може бути помітна, коли людина сміється, плаче чи тужиться на унітазі. Лежачи її не видно.

До інших симптомів грижі відносяться:

набряк чи опуклість у паху чи мошонці;

біль у місці утворення гулі;

біль, коли людина встає зі стільця;

збільшення розміру гулі з часом.

У разі грижі діафрагми видимих опуклостей немає. Її симптоми включають печію, нетравлення шлунка, утруднене ковтання, часта відрижка та біль у грудях.

Лікування грижі

Грижа не проходить сама по собі, її видаляють. Є два типи операцій: