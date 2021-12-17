Алергія на маски

Виявляється тривале носіння маски може викликати проблеми зі шкірою, а алергічна реакція на маску навіть отримала окрему назву – маскне. У питаннях алергії на маску Здоров'ю 24 допомогла розібратись лікарка-алерголог та директорка клініки алергології та імунології AirDOC Анастасія Левченко.

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Алергічна реакція на маску для обличчя проявляється у вигляді подразнення шкіри, контактного дерматиту або акне. Зазвичай стан погіршується саме після тривалого перебування у масці. З'являється подразнення, висипання, почервоніння. Оскільки маски містять поліпропіленові волокна, повітря в них погано циркулює, шкіра всередині пітніє, покривається пухирцями і висипаннями.

Анастасія Левченко “Все частіше звертаються пацієнти зі скаргою на алергію через носіння маски, на жаль, пандемія триває, і від носіння масок відмовитись ми не можемо. Але можна полегшити або навіть звести нанівець неприємні симптоми. Контактний дерматит виникає внаслідок алергічної реакції сповільненого типу. Вона народжується через певний проміжок часу після контакту з алергеном і має не такий бурхливий перебіг, як реакції негайного типу. Тому потребує спеціального діагностичного методу — патч-тестування”.

Що робити

Особливість цього методу в тому, що він допомагає виявити саме алергічні реакції сповільненого типу і дізнатись, який самий алерген їх викликає.

"Після визначення антигену - все просто – уникаємо контакту з ним. Якщо маєте алергію на компонент маски (наприклад, компоненти металевої проволоки у масці – нікель та кобальт), можна замінити її на засіб захисту з іншого матеріалу. Якщо ж це реакція на певний компонент у косметиці або кремі – варто обрати інший засіб для догляду, краще гіпоалергенний", – розповіла лікарка.

Важливим компонентом відновлення здоров’я шкіри є нормалізація шкірного бар'єра. Потрібно робити регулярні перерви у носінні маски та використовувати косметичні доглядові засоби, що відновлюють гідроліпідний бар’єр.

Це засоби із вмістом керамідів, скваленів та навіть спеціальні пробіотики для шкіри. Також гігієна порожнини рота суттєво впливає на стан шкіри під маскою. Чищення зубів два рази на день та використання зубної нитки або іригатору – це необхідний мінімум.

Перед покупкою медичної маски необхідно ознайомитись із її складом. Необхідно переконатися, що в ній немає шкідливих речовин. Якщо ви помітили симптоми алергії – зверніться до лікаря.

Симптоми алергії на маски