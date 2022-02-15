Чому випадає волосся після COVID-19: у МОЗ пояснили причини

Наслідки коронавірусу перехворілі можуть відчувати по-різному. Одним із неприємних явищ є випадіння волосся.

Що може провокувати випадіння волосся

Стрімка втрата волосся відбувається приблизно лише через 3 місяці після перенесеної коронавірусної хвороби. Щоб передчасно припинилася фаза росту волосяних фолікулів, мають бути провокуючі чинники. Зокрема, таким є COVID-19.

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Лікарі наголосили, що сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули. Однак є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Що може провокувати випадіння волосся

Стрес – провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся.

Зрештою, ні для кого не секрет, що пандемія впливає на життя людей, а деякі люди більш сприйнятливі до депресії та тривоги.

Лихоманка – спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;

Лікарські препарати , які зазвичай застосовують під час терапії. Вони також можуть змінювати фазу росту волосся;

, які зазвичай застосовують під час терапії. Вони також можуть змінювати фазу росту волосся; Порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

Випадіння волосся є досить типовим для різних захворювань, які супроводжуються підвищенням температури та інтоксикацією організму.

До слова У кого найімовірніше розвинеться постковід після хвороби

Чи варто перейматись

Лікарі зазначають: постковідне випадіння волосся є зворотнім явищем хвороби і, як правило, повертається в норму самостійно, тож не потребує якогось специфічного лікування.