Чому власники автомобілів мають вищий ризик раку

Ще минулого року американські вчені виявили, що чим довше людина перебуває в автомобілі, тим сильніше вона піддається впливу канцерогену під назвою "хлорований трис", або TDCIPP.

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Ця хімічна речовина використовується при виробництві пінополіуретанів для автомобільних крісел і негативно впливає на здоров'я людини, у тому числі сприяє розвитку онкологічних захворювань. Якщо людина щодня користується машиною і проводить багато часу за кермом, вона серйозно ризикує.

Експерти вважають, що TDCIPP з часом витісняється з піни крісел потрапляє на різні поверхні автомобіля. Тому вони продовжили дослідження та припустили, що регулярне прибирання в машині могло б зменшити вплив цього канцерогену на людину.

Нове дослідження

Для нового експерименту вчені обрали майже 50 активних автомобілістів та розділили учасників на чотири групи. Протягом двох тижнів одна група взагалі не витирала пил у своїх машинах, інша робила це щодня, а дві інші групи прибирали в автомобілі лише один із двох тижнів.

Усім учасникам було видано силіконові браслети, які вони мали носити протягом періоду тестування. Річ у тім, що молекулярна структура силікону ідеальна для уловлювання таких речовин, як хлорований трис.

Але дослідження не підтвердило гіпотезу вчених – регулярне протирання пилу ніяк не впливало на концентрацію канцерогену в браслетах. У всіх групах вона виявилася приблизно однаковою. Вчені не сумніваються, що TDCIPP прикріплюється до пилу, але тепер не виключають, що це не основний шлях передачі канцерогену людині. Люди можуть просто вдихати сполуку.

Що робити

Крім політичних рішень, які допоможуть замінити хлорований трис безпечнішою речовиною, автолюбителям потрібно носити маску в машині. Вона не лише захистить від коронавірусу, а й допоможе уникнути вдихання цього канцерогену, наголошують експерти.