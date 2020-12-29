Чому восени в Україні не було жорсткого карантину: пояснення Ляшка
Інформація про циркуляцію коронавірусу COVID-19, якою володіли люди весною та восени 2020 року, була різною. Натомість зараз вже можна говорити про певний досвід – як світовий, так і український.
Коли в Україні у березні запроваджували жорсткий карантин, всі бачили, що відбувалося у країнах Європи. Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив у інтерв'ю для Bihus.info.
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Він наголосив, що тоді Україна не була готовою до кількості випадків COVID-19, яку реєстрували, наприклад, в Італії. Мовляв, 5 – 6 тисяч хворих у той час призводили до колапсу системи.
"Тобто екстрена медична допомога не могла приїздити там до хворих. Тому і був запроваджений у нас в Україні карантин", – зазначив головний санітарний лікар.
По-перше, аби вірус не поширювався. По-друге, аби був час подивитися та правильно підготувати систему охорони здоров'я,
– підкреслив Ляшко.
За його словами, на початку весни для хворих на коронавірус були готові лише 12 тисяч ліжок у лікарнях. Натомість зараз вже можна говорити про 60 тисяч, з них – 50% з киснем.
"Не всі госпіталізовані потребують кисневої терапії. 28 тисяч в нас зараз на ліжках, є 15 тисяч вільних з киснем. Тобто можна сказати, що кисневої терапії потребують 50 – 60%", – підсумував Ляшко.
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