Є кілька факторів, через які ми їмо більше в холодну пору року, і іноді вони можуть впливати одночасно.

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Тіло замерзло і намагається зігрітися

Взимку організм більше працює і витрачає більше енергії, щоб адаптуватися до навколишньої температури. Навіть якщо ви не влаштовуєте розминки і пробіжки, калорії все одно витрачаються, наприклад коли у вас тремтіння.

Хочеться пити

Взимку люди пітніють не менше, ніж улітку, особливо якщо тепло закуталися і сидять поруч із батареєю. Через втрату рідини виникає відчуття спраги. Його можна легко переплутати з почуттям голоду та почати їсти.

Напої, які зігрівають, дають додаткові калорії: какао з зефірками, солодкий чай або кава з молоком – всі вони містять доданий цукор. А ще до чаю хочеться взяти печиво або пару бутербродів.

Ми звикли їсти взимку важчу їжу

Взимку свіжі хрумкі салати здаються занадто легкими, а ось тарілка макаронів з сиром виглядає ситною і зігріваючою. Але насправді для вироблення енергії організму підійдуть і овочі. Вони містять достатньо калорій, щоб набрати денну норму, в них є вітаміни та мінерали, а також харчові волокна, які запобігають запорам.

До речі, овочі не обов'язково мають бути свіжими: можна вибрати заморозку чи консервацію. Такі овочі та фрукти можна довго зберігати, і вони не втратять своєї поживності.

Нам нудно та сумно

Погода за вікном не тішить, для прогулянок дуже холодно, друзі далеко – через це може виникнути почуття, що вас замкнули вдома. Багато хто схильний заїдати нудьгу та смуток, але їжа впоратися з цими почуттями не допоможе.