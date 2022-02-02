Наша шкіра схожа на черепицю на дахах, тільки замість черепиці – лусочки шкіри, скріплені в єдиний захисний пласт, внаслідок чого шкіра й утримує вологу. Коли верхній шар шкіри пошкоджується через мороз чи опалення, гідроліпідний бар'єр порушується: шкірі не вистачає вологи, вона червоніє, лущиться і сохне.

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Як доглядати за шкірою рук взимку

Правильний догляд може покращити ситуацію. Мити руки потрібно прохолодною водою та м'яким милом, яке містить зволожуючі інгредієнти на кшталт гліцерину. Добре, якщо в антисептиках також будуть зволожуючі компоненти, наприклад гіалуронова кислота.

У складі кремів та лосьйонів шукайте пом'якшувальні та замикаючі інгредієнти: перші утримують воду в епідермісі, другі – створюють на шкірі невидиму плівку, яка захищає від втрати вологи. До пом'якшувальних компонентів, крім гліцерину та гіалуронової кислоти, відносять цераміди та лецитин, до замикаючих – олії та силікони.

Тобто у складі хорошого крему для рук має бути комбінація цих компонентів, наприклад: масло ши та гліцерин, гіалуронова кислота та диметикон. А ось ароматизаторів у складі краще уникати вони можуть подразнювати шкіру.

Що ще допомагає

Є кілька правил, які допоможуть покращити стан шкіри рук. Ось вони:

приймайте теплий душ замість гарячого, оскільки гаряча вода може змити природний захист. Дерматологи вважають, що оптимальна температура води – 44 градусів за Цельсієм або нижче, а щоб її проконтролювати, можна використовувати насадку-термометр для душу;

одягайте рукавички, коли користуєтеся побутовою хімією, наприклад, миєте посуд або підлогу;

надягайте рукавички на вулицю;

використовуйте зволожувач повітря.

Іноді шкіра сохне через хвороби, прийом ліків і спосіб життя, наприклад через куріння. У такому разі краще проконсультуватися із дерматологом.