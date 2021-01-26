Тимчасові невеликі провали в пам'яті бувають майже з усіма. Ми раптово забуваємо ім'я людини або те, навіщо увійшли в кімнату. Виявилося, що в цьому винен дофамін.

Джерело: Nature

Як відбувалося дослідження

Для дослідження вони взяли дрозофіл: у цих мух відносно проста структура мозку, з ними легко працювати й можна адаптувати дослідження для різних тварин.

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Біологи провели серію вправ і навчили мух асоціювати певний запах з ударом струму. Потім команда використовувала подразники, такі як синє світло і вітер, щоб відволікти комах. Виявилося, що ті стали забувати про негативні асоціації запаху. При цьому чим сильнішими були подразники, тим довше дрозофіли не могли згадати про зв'язок ударів і запаху.

Дофамін сприяє короткотривалій втраті пам'яті

Вчені знайшли у мух єдину пару нейронів, які вивільняють дофамін PPL1-α2α'2, вони й керували "тимчасовою амнезією". Вони активували дофамінові рецептори на аксонах (довгі циліндричні відростки нервових клітин, по яких імпульси йдуть від їхніх тіл до органів і інших нервових клітин), які відходять від нейронів в центрі обробки пам'яті мозку. Якщо дофамін посилали інші нейрони, ефекту забуття не було.

Цей механізм не впливав на довготривалі спогади, а провали в пам'яті повністю відновлювалися, коли розсіювався ефект від активації рецепторів.

Це перший випадок виявлення механізму тимчасової втрати пам'яті. Є всі підстави вважати, що подібний механізм існує і в організмі людини, оскільки біологія його охороняє,

– заявив автор дослідження Рональд Девіс.