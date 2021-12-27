Чому запахи змушують нас згадувати щось: пояснення вчених

Вчені виявили, чому запах так сильно пов’язаний зі спогадами та місцями. На це впливають нейрони мозку, з’ясували дослідники.

Науковці з Центру Шампалімо дослідили, як запах впливає на мозок людини та чому виникають стійкі асоціації з подіями. За словами вчених, на це впливають клітини мозку у нюховій корі – області мозку, яка контролює запах.

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Саме нейрони створюють зв’язок між запахами та місцями.

Запах часто має силу переносити нас у часі. Це може бути заспокійливий аромат якоїсь страви, яка повертає когось у дім дитинства, або характерний запах, який повертає ваші думки до Різдва з близькими.

Молекули запаху за своєю суттю не несуть просторову інформацію. Однак тварини в дикій природі використовують запахи для просторової навігації та пам’яті, що дозволяє їм знаходити цінні ресурси, такі як їжа,

– зазначила дослідниця Сінді Пу.

Молекули запаху несуть просторову інформацію / Фот Science

Вчені дослідили нейронні основи цієї поведінки, та вивчити, як мозок поєднує нюхову та просторову інформацію.

Нюх впливає на пам’ять і навігацію

Дослідницька група зосередилася на первинній нюховій корі, яка розташована в передній частині мозку.

За словами старшого автора дослідження Закарі Майнена, клітини в області мозку, яка контролює пам’ять (гіпокампу), стають активними у певному місці або середовищі.

Тільки нюх має прямі взаємні зв’язки з гіпокампальною системою, яка бере участь у пам’яті та навігації, –

– сказав Майнен.

Клітини гіпокампу стають активними, коли "згадують" конкретний запах / Фото pacificneuroscienceinstitute

Нейрони, які дослідники називають "клітинами місця", створюють карту простору. У 2014 році за відкриття цих клітин у щурів вчені отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2014 році.

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Мозок формує пам'ять про запахи і місця розташування

Під час дослідження науковці виявили популяцію нейронів, які, як і клітини місця, ставали активними в певному місці.

Ми виявили, що одні нейрони реагували на запах, інші – на розташування, а треті – на обидва типи інформації різною мірою. Всі ці різні нейрони змішані разом і, ймовірно, пов’язані між собою. Тому можна припустити, що активація асоціацій з простором запахів може відбуватися через активність у цій мережі,

– додала Сінді Пу.

Нейрони реагують на запах та простір / Фото iStock

За словами Майнена, дослідження відкриває перед вченими нові простори, щоб зрозуміти, як органи чуття використовуються для навігації та пам’яті.