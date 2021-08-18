Чому жінкам частіше пробачають невдалі жарти, ніж чоловікам

Часто, коли жартує жінка, навколишні сприймають це як спосіб соціалізації. Натомість чоловічий гумор вважають спробою виставити себе в кращому світлі.

Через це першим частіше прощають невдалі жарти. До таких висновків прийшли психологи з Єльського університету.

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Як проводили дослідження

Науковці провели 9 експериментів. Загалом у них брали участь 5,4 тисячі людей.

Їм потрібно було прочитати коротку історію про перше побачення, на якому чоловік і жінка намагалися жартувати: успішно або невдало.

Після цього добровольці відповідали, що вони думають про героїв розповіді.

Що вдалося з'ясувати

Виявилося, якщо жарти були смішними, їх автора сприймали позитивно незалежно від статі. Якщо ж невдалими – на загальну думку про жінку це майже не впливало. Чоловіка з поганим почуттям гумору оцінювали як "неприємного, неуважного і некомпетентного".

Як це працює у реальному житті

Цей ефект зберігався і іншому контексті – наприклад, коли мовилося про жарти в офісі, на побаченні чи у іншому місці, де головною метою є побудувати зв'язок між людьми.

Наші результати показують, що жінкам надається більше свободи робити помилки, ніж чоловікам у їхніх зусиллях з гумору. Але це не чітко встановлені статеві відмінності,

– сказала авторка дослідження Талі Райх.

Але, якщо іншим здавалося, що жінка жартує, щоб поліпшити враження про себе, її гумор судили так само суворо, як чоловічий.

"За замовчуванням люди вважають, що чоловіки жартують, щоб повикаблучуватись або "набрати балів", а у жінок – більш благородні наміри, навіть якщо їхній жарт не здається вдалим", – заявив Райх.