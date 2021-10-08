Чому жінки більше мерзнуть, ніж чоловіки: припущення науковців

Можливо ви могли помітити, що більшість жінок набагато більші "мерзлячки", ніж чоловіки. Вчені виявили, що річ в еволюційній ролі обох статей.

Вчені з Тель-Авівського і Хайфського університетів (Ізраїль) прийшли до висновку, що це властиво не лише людям, а й іншим тваринам.

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Як проводилось дослідження

Автори роботи проаналізували літератур про різні види ссавців і птахів, а також зібрали дані, які накопичувалися з 1981 по 2018 рік. Дослідження стосувалися 13 видів перелітних птахів і 18 видів кажанів. Всього дослідники об'єднали інформацію більш ніж по 11 тисячам особин тварин з усього Ізраїлю - від північної до південного краю країни.

Вчені обирали птахів та кажанів через те, що вони мають високу мобільність, тож за ними можна точніше відстежити теплолюбність самок і самців. При цьому вони належать до різних класів живих істот: перші – до птахів, а другі – до ссавців. Аби визначити їх теплолюбність, вчені простежили географію розселення самок і самців в певні періоди циклу розмноження, коли вони живуть порізно.

Результати дослідження

Самки багатьох видів птахів і кажанів віддають перевагу теплішому середовищу, ніж самці.

У певні моменти це навіть викликає сегрегацію між одним і тим же видом.

Науковці припускають, що це пов'язано з різним гормональним фоном і нервовими механізмами між самцями й самками, які розвинулися в процесі еволюції. Так, вчені вважають, що вони по-різному відчувають температуру. І це тісно пов'язано з процесом відтворення і турботою про потомство.

По-перше, географічне розділення між самцями й самками знижує конкуренцію за ресурси й регулює агресію батьків до дитинчат.

По-друге, під час виношування потомства матерям необхідно краще регулювати температуру тіла, тому їм біологічно вигідніше селитися в місцях з теплішим кліматом.

Дослідники вважають, що ці висновки можна екстраполювати й на людей.