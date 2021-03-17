За останні десятиліття тривалість життя зросла. Відомо, що в середньому жінки живуть довше за чоловіків, однак вони більше хворіють, у них частіше розвивається інвалідність.

Різниця тривалості життя у чоловіків і жінок

Зміщення показника чоловічої смертності до жіночої збільшувалася, починаючи з середини 19 століття. Вчені вважають, що біологічні відмінності між статями роблять жінок більш стійкими до несприятливих факторів.

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Відомо, що в деяких країнах (наприклад, в Канаді) різниця між ризиком смерті чоловіків і жінок стала трохи зменшуватися в останні десятиліття. Передбачається, що це стало наслідком поліпшення здоров'я чоловіків, їхнього способу життя та умов праці. З іншого боку, жінки стали частіше помирати від хвороб які раніше вважалися переважно чоловічими, наприклад, від раку легенів.

Чому жінки живуть довше

У новому дослідженні вчені зібрали дані з 28 країн. У дослідженнях, які вони проаналізували, взяли участь близько 179 тисяч осіб, 55% з них були жінками.

Ризик смерті у чоловіків старше 50 років виявився в середньому на 60% вищий, ніж у жінок з тієї ж вікової групи. У різних країнах цей показник істотно відрізнявся. Наприклад, в Мексиці ризик смерті у чоловіків був вище на 7%, а в Японії – на 144%.

Вчені встановили, що найбільший внесок у відмінності в ризику смерті між чоловіками й жінками вносить куріння. Згідно з їхніми розрахунками, куріння і серцево-судинні хвороби відповідальні за 22% цієї відмінності. Дослідники вважають, що це наочно демонструє приклад країн з найбільшим розривом – Японії, Естонії, Польщі.

Автори затверджуються, що при вивченні зв'язку статі з ризиком смерті потрібно враховувати не тільки біологічні фактори. Соціальні та інші немедичні фактори можуть мати вплив.