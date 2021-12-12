Експерти з Spire Healthcare розповіли, що існує безліч міфів про похмілля та методи його лікування. Та не всі вони реально допомагають – наприклад, "перебивання" поганого самопочуття ситним сніданком не допомагає, а може навіть погіршити симптоми вранішнього недугу.

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За словами лікарів, смажені яйця, м’ясо чи ковбаси вранці важко перетравлюються та змушують почуватися більш млявим після приймання алкоголю.

Чому так відбувається У смаженій їжі підвищена концентрація холестерину, жиру та солі, які негативно впливають на організм. Жирна їжа може погіршити зневоднення, викликане похміллям та може посилити негативні симптоми – сонливість, запаморочення та головний біль.

Експерти зазначають, що смажені у фритюрі, солоні чи калорійні продукти негативно вплинуть на людину. Те саме стосується і кави, яка пришвидшує сердцебиття та завдає стрес організму.

Уникайте їжі, яку вашому організму буде важче перетравлювати, наприклад, молочних продуктів, рафінованого цукру та жирного м’яса,

– сказали у Spire Healthcare.

Краще не їсти "важку" їжу на сніданок / Фото Unsplash

Чому вживають жирну їжу після святкувань

Деякі експерти не погоджуються з тим, що "важка" їжа шкідлива для людей з похміллям. Викладачка психології здоров’я в Університеті Бака Саллі Адамс стверджує, що одним з найбільш традиційних засобів від похмілля є тарілка зі смаженими стравами.

Такі продукти, як бекон, яйця і навіть броколі, містять амінокислоту під назвою цистеїн, яка може зменшити кількість токсичного хімічного ацетальдегіду, який утворюється під час метаболізму алкоголю та викликає похмілля,

– зазначила Адамс.

При цьому експертка додала, що досліджень щодо користі жирної їжі не так багато – точного підтвердження, що певні продукти допомагають впоратися з неприємними симптомами, немає.

Дієвість жирної їжі проти похмілля не досліджена / Фото Unsplash

Що робити, щоб позбутися похмілля

Насичуйте організм

Щоб зменшити негативний вплив похмілля на організм, лікарі рекомендують пити більше рідин. Супи, овочі та бульйони допоможуть насичитися водою, яку організм втратив під час вживання алкоголю.

Також експерти зазначають, що треба збільшити споживання води – натрій, калій, магній та кальцій, які містяться у рідині, допоможуть відновити баланс речовин. Корисні речовини також можна відновити за допомогою фруктів та горіхів.

Банани є хорошим джерелом калію, а авокадо, горіхи та солодка картопля – джерелом магнію,

– розповіли лікарі.

Горіхи та фрукти можуть допомогти від похмілля / Фото Unsplash

Не треба "похмелятися"

Хоч багато людей практикують пропустити це одну чарку вранці, щоб покращити самопочуття, цей метод – аж ніяк не корисний.

Експерти рекомендують почекати принаймні 48 годин, щоб знову пити алкоголь.

Пити вранці є ризикованою звичкою. Ви можете просто відкладати появу симптомів, але згодом все одно отримаєте похмілля,

– сказали у Spire Healthcare.

Вода, яку п’ють ввечері перед сном, також сумнівно допомагає, стверджують експерти. За словами лікарів, вода не впливає на швидкість метаболізму та виведення токсинів, але може запобігти дегідрації організму.

Вода не завжди допомагає проти похмілля / Фото Unsplash

Британська національна служба охорони здоров’я не погоджується з цим твердженням та стверджує – вода може допомогти впоратися з хворобливими симптомами, а ідеальний час випити зайву склянку води – за годину до сну.

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Порадник від британської НСОЗ

Що треба робити, щоб позбутися похмілля: