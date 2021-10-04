Чому виникає каротинодермія

Каротинодермія – це стан, коли шкіра стає жовто-помаранчевою через каротинемію, або надлишок β-каротину в крові. Зазвичай β-каротин надає шкірі нормальний колір і захищає від сонячних опіків.

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В основному він всмоктується в тонкій кишці, велика частина з нього перетворюється на вітамін А, а інша потрапляє в печінку. Перетворенню каротиноїдів у вітамін А сприяють ферменти підшлункової залози, солі жовчних кислот, жир і гормон щитовидної залози. Каротиноїди виводяться з організму з потом, шкірним салом, сечею і фекаліями. Але іноді β-каротин накопичується в крові – так з'являється каротинодермія.

Види каротинодермії

первинна – зазвичай виникає, якщо людина їсть занадто багато продуктів з каротиноїдами. Каротин міститься в усіх пігментованих фруктах і овочах, наприклад в манго, папайї, гарбузі, моркві і солодкій картоплі;

вторинна – забарвлення шкіри через хронічних захворювань, наприклад цукрового діабету, гіпотиреозу, захворювань печінки та нирок. Вона найчастіше супроводжується зниженим перетворенням β-каротину в ретинол або надлишком ліпідів в крові;

метаболічна каротинемія – коли надто мало β-каротину перетворюється на вітамін А. Вона може передаватися у спадок.

Каротинемія проявляється жовто-оранжевим забарвленням шкіри, в першу чергу долонь і ступнів. Від жовтяниці вона відрізняється тим, що оболонки ока при цьому залишаються білою.

Як вилікувати каротинодермію

Щоб вилікувати каротинодермію, зазвичай достатньо їсти менше каротину, для цього потрібно поміняти раціон. Пацієнтів з вторинної каротинемією потрібно лікувати від основного захворювання.

Зазвичай каротинодермія – це доброякісний стан. Колір шкіри має повернутися до нормального, але через накопичення β-каротину в тканинах це може зайняти кілька місяців.