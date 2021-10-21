Чому зникає голос та як його повернути

Місце, де з'являється звук, – це голосові зв'язки. Якщо з ними щось трапляється, наприклад вони опухають, запалюються або на них з'являються нарости, то вони гірше вібрують і натягуються, а значить, з'являється захриплість або пропадає голос.

Як утворюється голос

В утворенні голосу беруть участь легені, голосові зв'язки та артикулятори – це язик, зуби, піднебіння, щоки та губи. Коли ми мовчимо, голосові зв'язки зморщені, прилягають до гортані й між ними залишається щілина.

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Але коли видаємо звуки, вони натягуються. Повітря з легенів виходить назовні, зачіпає зв'язки й змушує їх вібрувати. У цей момент утворюється звукова хвиля. Потім хвиля разом з повітрям проходить в рот, де через язик, зуби, губи, щоки виходить назовні у вигляді звуку.

Чому зникає голос

Зазвичай голосові зв'язки не можуть працювати через ці причини:

інфекції верхніх дихальних шляхів, такі як бронхіт, ларингіт або синусит;

сезонна алергія, яка викликає закладеність носа, кашель і ларингіт;

необхідність довго розмовляти;

гучні крики та розмови, наприклад на матчі або концерті.

У рідкісних випадках втрата голосу або захриплість, яка не проходить за 2 – 3 тижні, може бути ознакою раку легенів або гортані.

Як повернути голос

Дайте голосовим зв'язкам відпочити. Не розмовляйте кілька днів або намагайтеся говорити тихіше і менше, ніж зазвичай.

Пийте багато рідини.

Використовуйте зволожувач повітря. Сухе повітря може ще більше подразнити голосові зв'язки.

Приймайте безрецептурні ліки, наприклад парацетамол або ібупрофен, якщо запалення голосових зв'язок приносить дискомфорт. Голос вони не повернуть, але знімуть біль.

Якщо захриплість або втрата голосу не проходить за три тижні, слід звернутися до терапевта або лора.