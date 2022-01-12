Коронавірус та втрата відчуттів

У своєму дослідженні вчені згадали, що втрата та зміни смаку у пацієнтів з коронавірусом оцінювалася досить рідко, оскільки багато фахівців пов'язували цю проблему з порушенням нюху, який відіграє значну роль у сприйнятті смакових відчуттів.

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Зокрема, при пережовуванні їжі виділяються запахи, які вловлюють сенсорні рецептори у задній частині носа – це явище називається ретроназальним нюхом.

Нове дослідження

Щоб з'ясувати, чи дійсно пацієнти з подібними порушеннями втратили базову здатність відчувати солодкий, кислий, гіркий та солоний смаки, вчені провели дослідження за участю 105 осіб із такими скаргами.

У кожного учасника ці симптоми зберігалися понад три місяці після зараження. Всі пацієнти пройшли тестування на відчуття запахів та смаків, у тому числі визначення базового сприйняття смаків.

Коронавірус знищує смакові рецептори

У половини добровольців (58%) зміни смаку справді пов'язані з порушенням нюху. Проте 42% учасників мали підтвердження гіпогевзію – втрата основних смакових відчуттів. Вчені відзначили, що це порушення може бути пов'язане також із природним старінням, оскільки з віком смакові рецептори поступово втрачають здатність розрізняти базові смаки.

Після коригування даних із поправкою на літній вік деяких добровольців виявилося, що у 29% гіпогевзія була пов'язана безпосередньо COVID-19. Механізм цього явища поки що до кінця незрозумілий.

Причини: вчені припустили, що вірус може спричинити пошкодження смакових рецепторів та зниження вироблення слини – як відомо, деякі пацієнти скаржаться на постійну сухість у роті після перенесеної інфекції.

Раніше науковці все ж підтвердили, що втрата нюху під час COVID-19 ніяким чином не провокує ушкодження мозку. Це може свідчити про більш поверхневий вплив вірусу.