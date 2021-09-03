Чому зникли місячні та наскільки це небезпечно

Якщо у жінки з нормальним менструальним циклом місячні зникли більше ніж на три місяці, це називається аменореєю. Відсутність менструацій без явної причини, наприклад вагітності, свідчить про збій в організмі.

Чому зникають місячні

Аменорея може виникнути з різних причин. Менструацій може не бути при прийомі протизаплідних таблеток, використанні імплантів і деяких спіралей. Навіть після відмови від них може пройти якийсь час, перш ніж повернуться регулярні менструації.

Також на тему: Як сонце впливає на сексуальний потяг

Менструальний цикл може припинитися через прийом ліків: нейролептиків, антидепресантів, препаратів від тиску та алергії, а також при хімієтерапії раку. Ще одна часта причина аменореї – гормональний збій. Він може трапитися при синдромі полікістозних яєчників або порушення роботи щитовидної залози.

Інші причини аменореї

у жінок з низькою вагою – це порушує гормональні функції та може пригнічувати овуляцію;

у спортсменок через низький рівень жиру в організмі, стрес і високі затрати енергії;

у жінок при сильному стресі – він може порушити роботу гіпоталамуса, а ця область мозку контролює вироблення гормонів.

До яких проблем може призвести відсутність місячних

Аменорея не є небезпечною для життя. Однак деякі причини, які її викликають, можуть призвести до ускладнень в довгостроковій перспективі. Брак естрогену призводить до ослаблення кісток і збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Вчені помітили, що у жінок з аменореєю вищий ризик переломів стегна і зап'ястя.

Також у жінки можуть бути проблеми з фертильністю: без овуляції не вийде завагітніти, а при гормональному збої може статися викидень.