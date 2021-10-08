Зуби мудрості вважаються рудиментами, адже в процесі еволюції вони втратили своє функціональне значення. Попри це, у багатьох людей вони досі провокують безліч проблем і навіть часто вимагають складного хірургічного видалення.

Науковці Аризони пояснили, чому зуби мудрості виростають так пізно. До слова, у сучасної людини вони з'являються набагато пізніше, ніж у будь-яких інших живих або вимерлих приматів.

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Еволюційні антропологи пов'язують швидкість прорізання зубів через ясна із загальним темпом життя людини. Хоч, на перший погляд, сучасний темп життя може здатися виснажливим і швидким, з точки зору еволюції все зовсім не так. Люди сьогодні ростуть і розвиваються повільніше, а їхня тривалість життя значно більша, ніж у предків.

Досліджуючи це питання, вчені проаналізували зразки кісток і зубів людини й 21 виду приматів, після чого створили тривимірні моделі їхніх черепів.

Аналіз привів до трьох ключових висновків:

Зуби мудрості з'являються в передбачуваному положенні для захисту скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС). Вони виростають тоді, коли сформовані необхідні безпечні умови.

Швидкість і тривалість росту щелепи визначає час появи зуба.

Натомість швидкість і припинення росту щелепи пов'язана з темпом життя.

Виявляється, наші щелепи ростуть дуже повільно. Ймовірно, через загальний темп життя в поєднанні з невеликими щелепами, розташованими під черепом, і втягнутою формою обличчя,

– заявили дослідники.

Ці висновки дозволяють краще зрозуміти феномен ретинованих зубів, які частково або повністю занурені в ясна і не виходять на поверхню. Окрім цього, ці дані важливі для науковців, які займаються вивченням еволюції виду.