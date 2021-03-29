Чому зуби відчувають холод

Вчені виявили молекулярний датчик холоду в зубах – іонний канал TRPC5. Дослідники переконані, що це новий шлях до лікування зубного болю і підвищеної чутливості до низьких температур.

Клітини зубів однобласти містять чутливі до холоду білки, які реагують на перепади температури. Вони передають сигнал в мозок і викликають зубний біль. Тепер міжнародна група вчених з'ясувала, як саме ми його відчуваємо.

До теми Що буде, якщо довго не чистити зуби

Близько 15 років тому вчені знайшли іонний канал TRPC5, який реагував на холод. Але ніяк не могли встановити, за чутливість в якій частині тіла він відповідає. Виявилося, що TRPC5 впливає на чутливість зубів.

Як проводилось дослідження

Вчені провели експерименти на мишах, вивчивши щелепу, зуби й зубні нерви. Команда давала гризунам холодну рідину і щоразу, коли вона стосувалася зубів, вчені реєстрували нейронну активність.

У нормальних мишей холодна рідина викликала активність клітин. Це означає, що зуби відчувають холод. Але у тварин, позбавлених TRPC5 такої реакції не було. Як і у мишей, чиї зуби обробили речовинами, які заглушають канал. Це доводить, що TRPC5 відповідає за чутливість до низьких температур.

Тож після цього вчені зосередилися на вивченні іонних каналів. Після виявлення сигналу, до прикладу, зміни температури, канали або закриваються, або широко відкриваються й пропускають іони всередину клітини. Це створює імпульс, який проноситься від клітини до клітини й швидко передає інформацію всередину організму.

Потім вчені визначили розташування TRPC5. Виявилося, коли людина з оголеним дентином їсть або п'є щось холодне, клітини, наповнені TRPC5, вловлюють низьку температуру і доставляють певні сигнали в мозок. Саме тому виникає біль.

Це дослідження пояснило, чому гвоздикове масло, яке використовують для зниження чутливості зубів, полегшує біль. У його склад входить хімічна речовина, яка блокує білок TRPC5.