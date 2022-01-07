Частково у появі нових варіантів коронавірусу винні самі люди. У ВООЗ наголосили, що пандемія не закінчиться, поки людство не виробить колективний імунітет до вірусу.
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Альфа, Бета, Дельта, Гамма та Омікрон показують, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу,
– зазначили у ВООЗ.
Не варто применшувати небезпеку штаму Омікрон
Усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та до летальних наслідків. Тож попри те, що Омікрон здається не таким небезпечним, як Дельта, до нього варто ставитися з обережністю.
Хоча Омікрон здається менш важким у порівнянні з Дельтою, особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії "легких". Як і попередні варіанти, Омікрон госпіталізує та вбиває людей,
– наголосили у ВООЗ.
Лікарні все одно переповнені, що призводить до запобігання смертності не тільки від COVID-19, але й від інших захворювань та травм через випадки, коли пацієнти не можуть отримати своєчасну допомогу.
В організації вкотре наголосили на необхідності рівномірного розподілу вакцин. Адже поки одні країні щеплюють громадян "бустер за бустером", мільярди громадян інших держав досі незахищені.