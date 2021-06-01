У департаменті охорони здоров'я повідомили, що про перший смертельний випадок від "чорної цвілі" стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть людини.

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"Чорна цвіль" в Іраку

Прессекретар департаменту охорони здоров'я Іраку Дхі-Кар Аммар Аль-Замілі заявив, що перша жертва померла в місті Насирія.

Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, через ослаблення імунітету,

– розповіли у департаменті охорони здоров'я.

Там також зазначили, що загалом у країні відомо про 4 випадки захворювання на мукормікоз.

Коротко про "чорну цвіль"