"Чорна цвіль" дісталася до Іраку: вже померли люди

В Іраку підтвердили зараження мукормікозом або так званою "чорною цвіллю". Хворобу вже діагностували у кількох людей, з них двоє – померли.
У департаменті охорони здоров'я повідомили, що про перший смертельний випадок від "чорної цвілі" стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть людини.
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"Чорна цвіль" в Іраку
Прессекретар департаменту охорони здоров'я Іраку Дхі-Кар Аммар Аль-Замілі заявив, що перша жертва померла в місті Насирія.
Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, через ослаблення імунітету,
– розповіли у департаменті охорони здоров'я.
Там також зазначили, що загалом у країні відомо про 4 випадки захворювання на мукормікоз.
Коротко про "чорну цвіль"
- Мукормікоз спричиняє мукорна цвіль. Її можна виявити у ґрунті, рослинах, гної, а також – фруктах та овочах, які гниють.
- Симптомами чорного грибка є закладеність та кровоточивість носа, набряк очей, опущення повік, розмитість та втрата зору, чорні плями навколо носа.
- На початку травня багато випадків хвороби діагностували в Індії після COVID-19. Більшість із них страждали від цукрового діабету та одужали після коронавірусу. Щоб врятувати людей від інфікування мозку, їм доводилось видаляти очі.
- Станом на кінець травня у Індії від "чорної цвілі" масово гинули люди.
- Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що масштабний спалах мукормікозу в Індії може бути пов'язаний з антисанітарними умовами, які сприяють розвитку інфекції.