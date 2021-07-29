Що таке мукормікоз

До середини липня в Індії зареєстрували понад 45 тисяч випадків мукормікозу, і близько 4300 осіб померло через нього. Мукормікоз – це рідкісна і серйозна інфекція, яку викликає група грибків, званих мікроміцетами.

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Вони живуть в грунті, гниючому хлібі, овочах і фруктах. Гриби швидко ростуть, розмножуються і виділяють спори, які літають в повітрі та можуть легко потрапити в організм людини через ніс. При цьому сама хвороба, мукормікоз, розвивається рідко – імунна система здорової людини легко справляється з грибами і їх спорами.

Чому виникає мукормікоз

Розвиток грибкової інфекції пов'язаний з важким перебігом коронавірусу. Вчені вважають, що на появу мукормікозу у пацієнтів з ковідом впливає використання кортикостероїдів для придушення занадто сильної відповіді імунної системи та тривале перебування у відділенні інтенсивної терапії.

Тому, можливо, на розвиток мукормікозу впливає не сам коронавірус, а супутні захворювання і лікування в важких випадках.

Чи загрожує мукормікоз українцям

Рівень захворюваності мукормікоз у світі коливається від 0,005 до 1,7 на мільйон осіб, тобто приблизно одна людина з мільйона захворіє. В Індії поширеність мукормікоз оцінюють в 140 осіб на мільйон.

За даними з грудня 2019 по квітень 2021 року на частку Індії припадав приблизно 71% світових випадків мукормікозу у пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Скоріш за все, на поширення грибка впливає температура, вологість, доступність гігієни та медичних послуг і щільність населення.

Інших таких спалахів у світі не відзначається. В Україні випадки зараження чорною пліснявою поодинокі. Всесвітня організація не вважає, що Україні загрожує атака чорної цвілі.