"Чорний грибок" вже в Непалі: є перша смерть

Непал повідомив про першу смерть від мукормікозу або так званого "чорного грибка". Це смертельна інфекція, яка нині вражає тисячі пацієнтів з коронавірусом в Індії.

Нині в Непалі, який теж сильно постраждав від коронавірусу, зареєстровано як мінімум 10 випадків захворювання на мукормікоз. Про це розповів представник міністерства охорони здоров'я Крішна Прасад Пудел.

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Вже є перший летальний випадок. Помер 65-річний чоловік, який лікувався у відділенні інтенсивної терапії лікарні в західному Непалі після того, як йому встановили скроневий енцефаліт.

Він помер 3 червня 2021 року... Після того, як мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ – мукормікоз,

– йдеться в заяві провінційної лікарні Сеті.

При цьому в лікарні додали, що у чоловіка був негативний результат тесту на коронавірус.

Що відомо про мукормікоз:

Мукормікоз раніше був дуже рідкісним. Його спричиняє мукорна цвіль, яку можна виявити у ґрунті, рослинах, гної, а також у фруктах та овочах, які гниють.

Летальність від інфекції становить понад 50%.

Але під час сплеску коронавірусу в Індії від "чорного грибку" почали страждати тисячі людей.

Аби мукормікоз не потрапляв у мозок пацієнтів, іноді хірурги повинні були видаляти вражені органи – очі, ніс і навіть щелепу.

Кажуть, що основною причиною спалаху мукормікозу в Індії стало надмірне використання стероїдів для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Ситуація з коронавірусом у Непалі

На початку квітня у Непалі почалося різке зростання випадків зараження коронавірусом. Пік поширення інфекції припав на середину травня, коли в країні виявляли понад 9 000 хворих на день.

Добовий приріст захворюваності дещо знизився, але система охорони здоров'я залишається під тиском. Загалом від початку пандемії в країні виявили понад 581 тисячу хворих на COVID-19, більш ніж 7,7 тисяч – померли.

Прем'єр-міністр Непалу К.П. Шарма Олі звернувся до міжнародної спільноти із закликом поставити вакцини для боротьби з пандемією.