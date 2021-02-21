Чорногорія розпочала вакцинацію російским "Супутником V": перші деталі
У Чорногорії розпочали вакцинацію населення російським препаратом "Супутник V". Людей закликають не боятися і не відмовлятися від процедури вакцинування.
Джерело:Vijesti
Першим вакцинували 66-річного жителя будинку для літніх людей.
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Я вважаю, що громадяни не повинні боятися вакцини, тому що це наш шанс перемогти вірус,
– заявив чоловік.
Того ж дня "Супутником V" вакцинували ще 2 медиків. Один із них заявив, що за день щеплюватимуть 79 людей.
"Супутник V": що відомо
- Росія зареєструвала свою вакцину "Супутника V" ще до завершення клінічних випробувань. Результати своїх досліджень російські дослідники опублікували у науковому журналі. Водночас світових вчених здивували статистичні аномалії у статті.
- В ефективності "Супутника V" змушує сумніватися і те, що препарат досі не пройшов найважливішої – третьої стадії випробувань. Єдине, що відомо про 3 фазу клінічних випробувань, – це дані, які сама ж Росія оприлюднила у виданні The Lancet. Там мовиться, що "Супутник V" – дуже ефективний препарат.
- У ЄС наголосили, що вакцинація у Росії відбувається дуже повільно. Водночас країна намагається нав'язати свій препарат усьому світу.
- За даними Der Spiegel, щонайменше 4 людей померли під час випробувань російської вакцини.
- В Україні російську вакцину офіційно заборонили використовувати.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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