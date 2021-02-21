Чорногорія розпочала вакцинацію російским "Супутником V": перші деталі

У Чорногорії розпочали вакцинацію населення російським препаратом "Супутник V". Людей закликають не боятися і не відмовлятися від процедури вакцинування.

Першим вакцинували 66-річного жителя будинку для літніх людей.

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Я вважаю, що громадяни не повинні боятися вакцини, тому що це наш шанс перемогти вірус,

– заявив чоловік.

Того ж дня "Супутником V" вакцинували ще 2 медиків. Один із них заявив, що за день щеплюватимуть 79 людей.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу