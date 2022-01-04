Дослідження з ефективності та безпеки четвертої дози вакцини проти коронавірусу проводили у медичному центрі "Шиба". Прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет похвалився попередніми результатами.

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Високий рівень захисту

Це перше у світі дослідження подібного роду. Воно вказує на стрімке підвищення антитіл в організмі людини.

Я щасливий оголосити, що попередні дослідження четвертої дози показують, що протягом тижня після введення четвертої дози кількість антитіл у крові збільшується майже вп'ятеро,

– сказав прем'єр-міністр.

Чотири дози препарату забезпечують високий рівень захисту як щодо інфекції та зараження, так і щодо важкої захворюваності. Простими словами, як наголосив посадовець, четверта доза вакцини точно безпечна.

Довідка. Дослідження, проведене професором Гілі Регев-Йохай, – директором відділу профілактики та контролю інфекцій у "Шибі", – у співпраці з Міністерством охорони здоров'я схвалили у Гельсінському комітеті – вищому комітеті з випробувань на людях.

Дослідники того ж центру 2 січня опублікували звіт щодо побічних вакцин від додаткової дози вакцини. З'ясувалось, що вони виявилися не більшими, ніж від третього щеплення.

Так, приблизно 80% пацієнтів повідомили про легкі запальні явища місцевого характеру, подібні до тих, що спостерігалися при введенні третьої дози. Тоді як у 45% досліджуваних спостерігалися короткочасні загальні нездужання, а ще 10% скаржилися на слабкість та біль у м'язах.

Більше серйозних розладів здоров'я при введенні четвертої дози не спостерігалося.

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