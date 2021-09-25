Чотири області України не відповідають жовтій зоні карантину: МОЗ оновило дані
Джерело:МОЗ
Від 23 вересня всі області України перебувають у жовтій зоні адаптивного карантину. Втім, 4 із 24 областей України не відповідають всім вимогам.
Так, Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Станом на 25 вересня показники 4 областей країни відповідають помаранчевій зоні.
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Перехід у "помаранчеву" зону карантину загрожує:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Тернопільській;
- Черкаській областям.
Там спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Показники решти областей країни відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.
Рівень захворюваності
Разом з тим, показники рівня захворюваності у нормі лише у Закарпатській та Кіровоградській областях. Інші регіони – мають значно завищені цифри.
Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін також заявляв, що чотирьом областям загрожує перехід до червоної зони епідемічної небезпеки. Зокрема, це такі області:
- Житомирська;
- Луганська;
- Львівська;
- Харківська області.
За його словами, ці регіони можуть перейти до червоного рівня вже за 2 – 3 тижні.
Коронавірус в Україні: статистика
- Протягом доби 23 вересня в Україні виявили 8 267 нових хворих на коронавірус. Госпіталізували 2 035 людей, 133 хворих померли, 2 821 – одужали.
- Загалом від початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 2 387 750 осіб. Побороли недугу – 2 243 209 осіб. На жаль, померли – 55 557 пацієнтів.