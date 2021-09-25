Чотири області України не відповідають жовтій зоні карантину: МОЗ оновило дані

Від 23 вересня всі області України перебувають у жовтій зоні адаптивного карантину. Втім, 4 із 24 областей України не відповідають всім вимогам.

Так, Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Станом на 25 вересня показники 4 областей країни відповідають помаранчевій зоні.

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Перехід у "помаранчеву" зону карантину загрожує:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Тернопільській;

Черкаській областям.

Там спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Показники решти областей країни відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

Рівень захворюваності

Разом з тим, показники рівня захворюваності у нормі лише у Закарпатській та Кіровоградській областях. Інші регіони – мають значно завищені цифри.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін також заявляв, що чотирьом областям загрожує перехід до червоної зони епідемічної небезпеки. Зокрема, це такі області:

Житомирська;

Луганська;

Львівська;

Харківська області.

За його словами, ці регіони можуть перейти до червоного рівня вже за 2 – 3 тижні.

Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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