Чотири області України не відповідають жовтій зоні карантину: МОЗ оновило дані

25 вересня 2021 , 10:54
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Джерело:

МОЗ

Від 23 вересня всі області України перебувають у жовтій зоні адаптивного карантину. Втім, 4 із 24 областей України не відповідають всім вимогам.

Так, Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Станом на 25 вересня показники 4 областей країни відповідають помаранчевій зоні.

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Перехід у "помаранчеву" зону карантину загрожує:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Тернопільській;
  • Черкаській областям.

Там спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Показники решти областей країни відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

Рівень захворюваності

Разом з тим, показники рівня захворюваності у нормі лише у Закарпатській та Кіровоградській областях. Інші регіони – мають значно завищені цифри.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін також заявляв, що чотирьом областям загрожує перехід до червоної зони епідемічної небезпеки. Зокрема, це такі області:

  • Житомирська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Харківська області.

За його словами, ці регіони можуть перейти до червоного рівня вже за 2 – 3 тижні.

Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

 

Коронавірус в Україні: статистика

  • Протягом доби 23 вересня в Україні виявили 8 267 нових хворих на коронавірус. Госпіталізували 2 035 людей, 133 хворих померли, 2 821 – одужали.
  • Загалом від початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 2 387 750 осіб. Побороли недугу – 2 243 209 осіб. На жаль, померли – 55 557 пацієнтів. 

 

Автор: Аліна Оліховська