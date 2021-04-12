У чотирьох областях не зробили жодного щеплення минулої доби
Упродовж неділі, 11 квітня, в Україні зробили 1 216 щеплень проти COVID-19. Всього в країні вакцинували 378 266 людей.
Джерело:Максим Степанов у Facebook
Найбільше щеплень зробили у Вінницькій, Львівській, Тернопільській і Харківській областях. А жодної вакцини не зробили в Миколаївській, Полтавській, Херсонській і Черкаській областях.
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Скільки вакцин проти коронавірусу зробили в різних областях
- м. Київ – 60 щеплень;
- Вінницька область – 120 щеплень;
- Волинська область – 10 щеплень;
- Дніпропетровська область – 10 щеплень;
- Донецька область – 10 щеплень;
- Житомирська область – 40 щеплень;
- Закарпатська область – 10 щеплень;
- Запорізька область – 70 щеплень;
- Івано-Франківська область – 66 щеплень;
- Київська область – 50 щеплень;
- Кіровоградська область – 10 щеплень;
- Луганська область – 30 щеплень;
- Львівська область – 170 щеплень;
- Миколаївська область – 0 щеплень;
- Одеська область – 90 щеплень;
- Полтавська область – 0 щеплень;
- Рівненська область – 50 щеплень;
- Сумська область – 10 щеплень;
- Тернопільська область – 150 щеплень;
- Харківська область – 120 щеплень;
- Херсонська область – 0 щеплень;
- Хмельницька область – 110 щеплень;
- Черкаська область – 0 щеплень;
- Чернівецька область – 20 щеплень;
- Чернігівська область – 10 щеплень.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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