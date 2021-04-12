Упродовж неділі, 11 квітня, в Україні зробили 1 216 щеплень проти COVID-19. Всього в країні вакцинували 378 266 людей.

Найбільше щеплень зробили у Вінницькій, Львівській, Тернопільській і Харківській областях. А жодної вакцини не зробили в Миколаївській, Полтавській, Херсонській і Черкаській областях. Також на тему: Вакцинація священнослужителів від COVID-19 вже почалася, – Ляшко Скільки вакцин проти коронавірусу зробили в різних областях м. Київ – 60 щеплень;

Вінницька область – 120 щеплень;

Волинська область – 10 щеплень;

Дніпропетровська область – 10 щеплень;

Донецька область – 10 щеплень;

Житомирська область – 40 щеплень;

Закарпатська область – 10 щеплень;

Запорізька область – 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 66 щеплень;

Київська область – 50 щеплень;

Кіровоградська область – 10 щеплень;

Луганська область – 30 щеплень;

Львівська область – 170 щеплень;

Миколаївська область – 0 щеплень;

Одеська область – 90 щеплень;

Полтавська область – 0 щеплень;

Рівненська область – 50 щеплень;

Сумська область – 10 щеплень;

Тернопільська область – 150 щеплень;

Харківська область – 120 щеплень;

Херсонська область – 0 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Черкаська область – 0 щеплень;

Чернівецька область – 20 щеплень;

Чернігівська область – 10 щеплень.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу