У чотирьох областях не зробили жодного щеплення минулої доби

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Джерело:

Максим Степанов у Facebook

Упродовж неділі, 11 квітня, в Україні зробили 1 216 щеплень проти COVID-19. Всього в країні вакцинували 378 266 людей.

Найбільше щеплень зробили у Вінницькій, Львівській, Тернопільській і Харківській областях. А жодної вакцини не зробили в Миколаївській, Полтавській, Херсонській і Черкаській областях.

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Скільки вакцин проти коронавірусу зробили в різних областях

  • м. Київ – 60 щеплень;
  • Вінницька область – 120 щеплень;
  • Волинська область – 10 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 10 щеплень;
  • Донецька область – 10 щеплень;
  • Житомирська область – 40 щеплень;
  • Закарпатська область – 10 щеплень;
  • Запорізька область – 70 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 66 щеплень;
  • Київська область – 50 щеплень;
  • Кіровоградська область – 10 щеплень;
  • Луганська область – 30 щеплень;
  • Львівська область – 170 щеплень;
  • Миколаївська область – 0 щеплень;
  • Одеська область – 90 щеплень;
  • Полтавська область – 0 щеплень;
  • Рівненська область – 50 щеплень;
  • Сумська область – 10 щеплень;
  • Тернопільська область – 150 щеплень;
  • Харківська область – 120 щеплень;
  • Херсонська область – 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 110 щеплень;
  • Черкаська область – 0 щеплень;
  • Чернівецька область – 20 щеплень;
  • Чернігівська область – 10 щеплень.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу