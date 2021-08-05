Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати менше 50%.
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В яких областях перевищують ковід-показник
А в Донецькій області динаміка госпіталізацій хворих з коронавірусом перевищує ці показники, за останніми даними вона складає 81,2%, раніше була 58,5%.
У Рівненській області ситуація дещо покращилась, цей показник зменшується, він становить 70,6%, а раніше сягав позначки в 150,0%.
Найвища динаміка госпіталізацій COVID-хворих спостерігається в Тернопільській області. У цьому регіоні показник госпіталізації склав 260%, хоча ще днем раніше був 172,7%.
Також у Хмельницькій області цей показник не в межах норми. За останніми даними він становить 55,7%.
Коронавірус в Україні
- За весь час пандемії в Україні виявили 2 256 397 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
- 2 188 815 пацієнтів вже одужали.
- Хвороба забрала життя 53 049 людей.
- Понад 6 мільйонів щеплень проти COVID-19 зробили в Україні.
- Повністю імунізовані та отримали дві дози 2 215 230 людей.
- В Україні офіційно підтверджено 17 випадків зараження "Дельта" штамом.