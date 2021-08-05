У чотирьох областях перевищені показники госпіталізації з коронавірусом

Всі області України крім Донецької, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати менше 50%.

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В яких областях перевищують ковід-показник

А в Донецькій області динаміка госпіталізацій хворих з коронавірусом перевищує ці показники, за останніми даними вона складає 81,2%, раніше була 58,5%.

У Рівненській області ситуація дещо покращилась, цей показник зменшується, він становить 70,6%, а раніше сягав позначки в 150,0%.

Найвища динаміка госпіталізацій COVID-хворих спостерігається в Тернопільській області. У цьому регіоні показник госпіталізації склав 260%, хоча ще днем раніше був 172,7%.

Також у Хмельницькій області цей показник не в межах норми. За останніми даними він становить 55,7%.

Коронавірус в Україні