Чотирьом областям загрожує червона зона карантину, – Кузін

Від 23 вересня всі області України перебувають у жовтій зоні адаптивного карантину. Втім, чотирьом областям загрожує перехід до червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. І наголосив, що ознаки помаранчевого рівня епіднебезпеки мають вже 9 регіонів.

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"Є певна частина регіонів, які нині є в зоні ризику входження вже навіть до червоного рівня епіднебезпеки", – зазначив Кузін.

Зокрема, це такі області:

Житомирська;

Луганська;

Львівська;

Харківська області.

За його словами, ці регіони можуть перейти до червоного рівня вже за 2 – 3 тижні.

Найбільше хворих за рік

За словами Кузіна, цього тижня зафіксували найбільший приріст хворих на коронавірус у 2020 році: на 68% – збільшилось нових випадків захворювання та 51% більше госпіталізації.

Однак, як запевнив головний санлікар країни, наразі навантаження на систему охорони здоров'я є контрольованим. Попри це, 95% відсотків пацієнтів з COVID-19 у лікарнях – невакциновані.

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