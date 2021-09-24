Чотирьом областям загрожує червона зона карантину, – Кузін

24 вересня 2021 , 19:24
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Від 23 вересня всі області України перебувають у жовтій зоні адаптивного карантину. Втім, чотирьом областям загрожує перехід до червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. І наголосив, що ознаки помаранчевого рівня епіднебезпеки мають вже 9 регіонів.

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"Є певна частина регіонів, які нині є в зоні ризику входження вже навіть до червоного рівня епіднебезпеки", – зазначив Кузін.

Зокрема, це такі області:

  • Житомирська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Харківська області.

За його словами, ці регіони можуть перейти до червоного рівня вже за 2 – 3 тижні. 

Найбільше хворих за рік

За словами Кузіна, цього тижня зафіксували найбільший приріст хворих на коронавірус у 2020 році: на 68% – збільшилось нових випадків захворювання та 51% більше госпіталізації.

Однак, як запевнив головний санлікар країни, наразі навантаження на систему охорони здоров'я є контрольованим. Попри це, 95% відсотків пацієнтів з COVID-19 у лікарнях – невакциновані.

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Коронавірус в Україні: статистика

  • Протягом доби 23 вересня в Україні виявили 9 058 нових хворих на коронавірус. Госпіталізували 2 060 людей, 140 хворих померли, 2 415 – одужали.
  • Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,37 мільйона людей, 55 424 людини, на жаль, померли.
Автор: Аліна Оліховська