Чотирьом областям загрожує червона зона карантину, – Кузін
Джерело:"Радіо Свобода"
Від 23 вересня всі області України перебувають у жовтій зоні адаптивного карантину. Втім, чотирьом областям загрожує перехід до червоної зони епідемічної небезпеки.
Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. І наголосив, що ознаки помаранчевого рівня епіднебезпеки мають вже 9 регіонів.
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"Є певна частина регіонів, які нині є в зоні ризику входження вже навіть до червоного рівня епіднебезпеки", – зазначив Кузін.
Зокрема, це такі області:
- Житомирська;
- Луганська;
- Львівська;
- Харківська області.
За його словами, ці регіони можуть перейти до червоного рівня вже за 2 – 3 тижні.
Найбільше хворих за рік
За словами Кузіна, цього тижня зафіксували найбільший приріст хворих на коронавірус у 2020 році: на 68% – збільшилось нових випадків захворювання та 51% більше госпіталізації.
Однак, як запевнив головний санлікар країни, наразі навантаження на систему охорони здоров'я є контрольованим. Попри це, 95% відсотків пацієнтів з COVID-19 у лікарнях – невакциновані.
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Коронавірус в Україні: статистика
- Протягом доби 23 вересня в Україні виявили 9 058 нових хворих на коронавірус. Госпіталізували 2 060 людей, 140 хворих померли, 2 415 – одужали.
- Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,37 мільйона людей, 55 424 людини, на жаль, померли.