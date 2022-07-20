Чума в Китаї

Про це йдеться на сайті Комітету охорони здоров’я регіону. Зазначається, що 45-річний чоловік, який проживає у місті Інчуань незадовго до прояву симптомів він відвідував Внутрішню Монголію.

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Перші симптоми захворювання у нього з'явилися 12 липня і наступного дня він звернувся в лікарню. Медики підтвердили захворювання у вівторок, 19 липня. Вважається, що бубонну чуму чоловік завіз до Китаю з-за кордону.

Також китайські медики не виключають, що інфікований уже встиг побувати у кількох місцях. Швидше за все, він також спілкувався з великою кількістю людей після повернення на батьківщину. Тому в регіоні оголосили четвертий рівень реагування на епідеміологічну загрозу.

Що відомо про чуму

Чума – важке інфекційне захворювання, яке викликає бактерія Yersinia pestis. Після зараження виникає лихоманка, ураження лімфатичних вузлів, легенів та інших внутрішніх органів, часто розвивається сепсис. За всю історію людства чума забрала 200 мільйонів життів.

Чума – зоонозне захворювання. В основному воно зустрічається у гризунів і передається в популяціях, але тварини можуть передавати чуму іншим ссавцям, включаючи собак, котів та людей.

Людина може заразитися чумою, якщо її вкусить блоха зараженого гризуна, якщо вона взаємодіяла з гризунами, які померли від чуми (заражена кров або тканини можуть забруднити шкіру і потрапити в організм), або перебувала у контакті з людьми або тваринами, зараженими чумою.

Щороку на чуму хворіє близько 2,5 тисячі людей, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. В таких країнах, як КНР, Казахстан, Монголія, В’єтнам, Конго, Мадагаскар, та Перу випадки інфікування фіксуються кожного року.