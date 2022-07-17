Чи чують люди, що відбувається навколо під час сну

Під час сну люди чують майже так само добре, як і під час неспання – нейрони продовжують приймати аудіосигнали. Але при цьому центри мозку на них не реагують.

До таких висновків дійшли нейробіологи з Каліфорнійського та Тель-Авівського університетів. Вони проаналізували активність кори мозку пацієнтів з епілепсією, у черепі яких стоять спеціальні імплантати. Добровольці слухали мову і музику, коли спали і не спали.

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Люди чують під час сну

Науковці виявили стійку реакцію на звук під час сну, яка значною мірою була схожою на реакцію мозку під час неспання. Однак була одна ключова відмінність від неспання, а саме в рівні альфа-бета-хвиль. У результаті люди не розуміють, що чують, і не передбачають подальшого перебігу подій.

Нейрони завжди чують навколишні звуки, навіть коли людина глибоко спить. Вони схожі на музикантів, які грають Моцарта. Кожен робить це точно та з необхідною гучністю. Але уві сні нейронному оркестру не вистачає диригента,

— пояснив співавтор дослідження Іцхак Фрід.

Яке значення це має

Він вважає: результати роботи допоможуть зрозуміти, як обробляють інформацію люди у непритомному стані – у комі чи під наркозом. Вони також можуть вказувати на способи покращення пам’яті під час сну за допомогою слухової стимуляції, коли мозок систематизує інформацію, як отримав протягом дня.