Чверть українців готові перехворіти на коронавірус, аби не вакцинуватись: опитування

Чверть українців вважають, що краще перехворіти на COVID-19, ніж вакцинуватися. Водночас понад 60% – вважають навпаки.
Готові перехворіти на коронавірус ¼ опитаних українців
Соціологічна група "Рейтинг" 18 – 19 березня провела опитування українців, щодо їх готовності вакцинуватись. Радше перехворіти, ніж вакцинуватись обирають противники кампанії вакцинації, а також ті, хто не боїться захворіти на COVID-19.
До теми 41% українців критикує вакцинацію проти коронавірусу, – Рейтинг
Як відповіли українці
Увага!
- Молодь і люди середнього віку (до 50 років) частіше погоджуються з думкою про існування кращих методів підвищення імунітету, ніж вакцина.
- Близько третини опитаних до 40 років, а також тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу, більше погоджуються з тим, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися.
Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що
сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%).
Деталі опитування:
- Вибіркова сукупність – 1500 респондентів.
- Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.