Чверть українців готові перехворіти на коронавірус, аби не вакцинуватись: опитування

Чверть українців вважають, що краще перехворіти на COVID-19, ніж вакцинуватися. Водночас понад 60% – вважають навпаки.

Готові перехворіти на коронавірус ¼ опитаних українців

Соціологічна група "Рейтинг" 18 – 19 березня провела опитування українців, щодо їх готовності вакцинуватись. Радше перехворіти, ніж вакцинуватись обирають противники кампанії вакцинації, а також ті, хто не боїться захворіти на COVID-19.

До теми 41% українців критикує вакцинацію проти коронавірусу, – Рейтинг

Як відповіли українці

Молодь і люди середнього віку (до 50 років) частіше погоджуються з думкою про існування кращих методів підвищення імунітету, ніж вакцина.

Близько третини опитаних до 40 років, а також тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу, більше погоджуються з тим, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися.

Деталі опитування:

Вибіркова сукупність – 1500 респондентів.

Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що