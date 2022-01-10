У новому дослідженні перевіряли, чи погіршуються ці респіратори після знезараження. Це процес, коли маска піддається впливу ультрафіолетового світла або випарованого перекису водню (VHP), щоб знищити будь-які частинки вірусу SARS-CoV-2.

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Маски працюють і після дезінфекції

Вчені вважають, що ці маски класу N95 можна безпечно знезаражувати щонайменше 25 разів у клінічних умовах.

Довідка. N95 – це тип маски, яка дуже тісно прилягає до обличчя, щоб створити ущільнення. Вона повинна відповідати класифікації фільтрації повітря N95 Національного інституту безпеки та гігієни США. Це означає, що маска фільтрує принаймні 95% частинок у повітрі.



Респіратор N95 / Фото Getty Images

Цікаво, що ще на початку пандемії провели дослідження, яке показало, що N95 можна знезаразити і повторно використовувати декілька разів без шкоди для здоров'я.

Вже у нових висновках американських вчених вдалося зрозуміти, що навіть після 25 циклів знезараження за допомогою парів перикиси водню, респіратор N95 так само добре прилягав до обличчя і фільтрував повітря.

Більшість досліджень були обмежені оцінкою ефективності знезараження, фільтрації респіратора після 5 − 10 циклів або прилягання на манекенах. Ми прагнули визначити, чи вплине повторна обробка на цілісність респіратора N95 протягом 25 циклів обробки,

– мовиться у дослідженні.

Як проходило дослідження

З червня до серпня 2020 року дослідники обстежили 7 добровольців, які використовували респіратори 3M 1860/1860S N95.

Кожному підібрали маску відповідного розміру. Потім команда використовувала VHP для знезараження респіраторів після використання.

Після того, як перекис водню розклався, вони повернули респіратори добровольцям, щоб перевірити герметичність.

Так повторювалось 25 разів поспіль.

Нюанси. Кожні кілька циклів проводилося випробування на прилягання – спеціальне обладнання перевіряло, скільки повітря просочувалось через ущільнення.

Кожні 5 циклів проводилося тестування ефективності фільтрації та якісний тест на прилягання (це тест, під час якого маска визнається несправною).

Після 25 циклів знезараження команда не виявила жодних змін порівняно з періодом до першого циклу. Хоча маски могли прослужити ще довше, дослідники зауважити, що після 35 циклів починають руйнуватись кріплення маски.

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Обробити маску в домашніх умовах

Інше нещодавнє дослідження, опубліковане в PLOS One, показало, що сухе тепло (наприклад, у духовці) також може працювати для знезараження. Так, при 100 градусах за Цельсієм, – 30 хвилин було достатньо, щоб вбити частинки вірусу SARS-CoV-2, але не пошкодити маску.